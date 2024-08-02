В поселке Наро-Фоминского округа начались работы по очистке пруда

Работы реализуют в рамках программы губернатора Московской области «100 прудов и озер». В рамках программы на территории руслового пруда на реке Истья уберут крупногабаритный мусор и ликвидируют воздушно-водную растительность, например, камыши и рогоз. Над гладью воды нависают различные ветки. Специалисты проведут их обрезку.

Для выполнения работ используют специализированную технику. Специалисты осведомлены о важности соблюдения всех правил и норм безопасности. В настоящее время они выполняют санитарную очистку, в частности, расчищение водной глади, которую в народе называют зеркалом воды.

«От населения могу сказать, что жители с нетерпением ожидают и искренне сопереживают, поскольку этот пруд находится в центре поселка. Его состояние вызывает беспокойство у людей, особенно тот факт, что он начал зарастать растительностью. Это служит показателем того, что ему необходимо помочь, восстановить водный оборот и обеспечить чистоту реки — все это взаимосвязано», — отметила Альбина Красильникова, депутат Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа.

Вся собранная воздушно-водная растительность вывозится на берег. Она стекает и высыхает. Уже в таком виде в дальнейшем утилизируется. Работы по очистке пруда направлены на улучшение экологического состояния водоема и восстановление экосистемы. Расчистка сделает отдых горожан и гостей округа вблизи водоема более приятным. Однако есть еще одна функция, которую выполняет местный пруд.

«Мы осознаем, насколько важен этот пруд: здесь в случае необходимости берут воду для тушения пожаров, и именно сюда приезжает пожарная машина. В целом, красота этого пруда придает особый шарм нашему поселку и свидетельствует о том, что жизнь здесь продолжается и вода присутствует, создавая красоту. В этом году у нас запланировано два крупных проекта — капитальный ремонт школы и очистка пруда рядом с ней», — рассказала депутат Альбина Красильникова.

Программа «100 прудов и озер» стартовала в 2021 году. За время действия проекта было уже расчищено более 150 водоемов Подмосковья общей площадью более 700 га. В связи с положительными отзывами горожан о ее эффективности, программу продлили до 2027 года.