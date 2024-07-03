В поселке Новый городок Одинцовского округа обустроят разворотную площадку для транспорта

В Одинцовском городском округе в поселке Новый городок до конца июля обустроят разворотную площадку для общественного транспорта и парковочную зону.

Разворотная площадка появится между домами №21 и №41. Парковку подрядная организация сделает вблизи врачебной амбулатории. Об этом на встрече с жителями поселка рассказал глава Одинцовского округа Андрей Иванов. Участники мероприятия внимательно слушали главу и обращались с вопросами.

«Помимо разворотной площадки до конца июля подрядчик должен сделать парковку и перенести автобусную остановку — отдельные машиноместа предусмотрим для сотрудников и пациентов местной амбулатории. Также проработаем вопрос благоустройства тротуара вдоль дома №21. Одна из участниц встречи справедливо указала на отсутствие информации. Поручил установить баннер на месте будущего разворотного кольца, чтобы жители поселка видели, как изменится пространство по итогам благоустройства. Кроме того, разошлем сообщения по домовым чатам», — подчеркнул Андрей Иванов.

В состав комиссии также вошла директор Одинцовского МЦУР Елена Меньшикова. В ходе инспекции она указала на важность устранения продавленной плиты и ликвидации арматуры, которая торчит из-под земли. В кратчайшие сроки подрядчик выполнит поручения.

На территории у домов №№ 21, 22, 23, 24 и 25 специалисты обновят покрытие тротуаров, проездов и парковок. Работы уже стартовали. Специалисты демонтируют и вывозят старые бордюры, осуществляют земельные работы.

Во время встречи жители рассказали Главе и о других проблемах. Так, на территории детской площадки, расположенной между домами № 21 и № 23, в вечернее время собираются компании. Они ведут себя шумно, распивают спиртные напитки. Андрей Иванов сообщил, что Администрация направит запрос в полицию. Сотрудники правоохранительных органов наведут порядок.