В поселке Орешково округа Луховицы открыли современную игровую площадку

В поселке Орешково, расположенном в округе Луховицы, состоялось открытие новой детской площадки. Ее установка выполнена по губернаторской программе «Формирование современной комфортной городской среды», а также по Народной программе «Единой России» и по партийному проекту «Городская среда».

Новый игровой комплекс, занимающий 450 квадратных метров, появился возле дома №4 по улице Центральной. Детский городок оборудован современными качелями, каруселями и универсальными спортивными конструкциями, а также безопасной песочницей для самых маленьких посетителей.

Для удобства посетителей на площадке размещены скамейки, установлена информационная доска и организованы урны для мусора. Проект предусматривал создание надежного ограждения по всему периметру, установку освещения и подключение системы видеонаблюдения, интегрированной в платформу «Безопасный регион». Особое внимание уделено безопасности детей – здесь уложено резиновое покрытие, обеспечивающее комфортные и безопасные условия для игр.

Церемония открытия была проведена главой округа Луховицы Сергеем Тимохиным и окружным депутатом из фракции партии «Единая Россия» Антоном Лукьяновым.

«Площадка полностью соответствует современным стандартам. Вместе с ее созданием проведено комплексное благоустройство дворовой территории, что позволило преобразить весь этот микрорайон, где расположены многоквартирные дома. Старый двор буквально преобразился», – заявил Сергей Тимохин.

В честь открытия для детей была организована развлекательная программа с участием аниматоров. Сергей Тимохин и Антон Лукьянов раздали ребятам сладкие угощения и обратились к ним с просьбой бережно относиться к игровому городку, не повреждать его элементы.

«Самое главное – чтобы эта площадка служила как можно дольше, и это напрямую зависит от ответственного отношения жителей. Я надеюсь, что она станет популярным местом для семей с детьми, где они смогут с пользой проводить свободное время», – подчеркнул Антон Лукьянов.

В этом году на территории округа Луховицы планируется установка восьми детских игровых комплексов. Помимо Орешкова, площадки уже открыты в поселке Красная Пойма и селе Дединово. Еще пять находятся в стадии реализации.