В поселке Правдинский Городского округа Пушкинский водопровод станет современным
Фото: [пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский]
В поселке Правдинский Городского округа Пушкинский продолжается реконструкция водозаборного узла № 14. Работы ведутся в рамках государственной программы «Чистая вода».
По словам производителя работ, на объекте завершено обновление фасадов и кровли, смонтирована станция второго подъема, резервуары для чистой воды и система водоподготовки. В настоящее время специалисты занимаются установкой накопительной емкости и подключением насосной станции.
Подземные инженерные сети готовы на 95%, проложен новый водопровод, идет обвязка новых линий. Монтаж электрических сетей и благоустройство территории, включая замену ограждения, запланированы на весну 2026 года.
Всего в текущем году в округе осуществляется реконструкция семи водозаборных узлов в рамках программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения.