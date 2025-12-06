В поселке Правдинский Городского округа Пушкинский водопровод станет современным

Фото: [ пресс-служба администрации Г. о. Пушкинский ]

В поселке Правдинский Городского округа Пушкинский продолжается реконструкция водозаборного узла № 14. Работы ведутся в рамках государственной программы «Чистая вода».

По словам производителя работ, на объекте завершено обновление фасадов и кровли, смонтирована станция второго подъема, резервуары для чистой воды и система водоподготовки. В настоящее время специалисты занимаются установкой накопительной емкости и подключением насосной станции.

Подземные инженерные сети готовы на 95%, проложен новый водопровод, идет обвязка новых линий. Монтаж электрических сетей и благоустройство территории, включая замену ограждения, запланированы на весну 2026 года.

Всего в текущем году в округе осуществляется реконструкция семи водозаборных узлов в рамках программы модернизации систем водоснабжения и водоотведения.