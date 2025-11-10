В поселке Пустоши м. о. Шатура открылся новый фельдшерско-акушерский пункт

«Я надеюсь, что этот объект здравоохранения позволит нам меньше болеть. Желаю посещать это место лишь для того, чтобы оценить состояние своего здоровья и получить рекомендации фельдшера», — сказал глава муниципального округа Шатура Николай Прилуцкий.

В торжественном открытии приняли участие глава округа Николай Прилуцкий, представители Министерства здравоохранения области и шатурской больницы. Мероприятие состоялось в пятницу, 7 ноября.

«Я рада, что вы собрались, чтобы посмотреть на этот ФАП очень современный, очень симпатичный. Приходите не только тогда, когда будет трудно, приходите для профилактики», — отметила заместитель министра здравоохранения Московской области Ирина Кононова.

Фельдшерско-акушерского пункт площадью 200 кв. м оснастили современным оборудованием, необходимым для проведения разных обследований. В этом лично убедились жители, которые посетили церемонию открытия.

Новый фельдшерско-акушерский пункт готов принимать около 1 тысячи жителей поселка Пустоши, села Пустоша и деревни Чернятино. Пациентов приглашают на первичный и профилактический осмотры, первый этап диспансеризации, диспансерное наблюдение. Специалисты также оказывают телемедицинские консультации. Фельдшерско-акушерский пункт работает с 8:00 до 15:45 без выходных.

«ФАП замечательный. Для поселка это очень хорошо! Не сравнить с помещением, которые было ранее», — поделилась впечатлениями Лидия Проскурина, жительница поселка Пустоши.

Гостей мероприятия познакомили с новым фельдшером Кристиной Лебедевой. В здании оборудован кабинет фельдшера, палата для приема пациентов и процедурный кабинет.

Строительство здравпункта реализовано в рамках государственной программы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».