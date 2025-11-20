В поселке Развилка Ленинского округа построят новую спортивную площадку

В поселке Развилка Ленинского городского округа полным ходом идут работы по созданию современной спортивной инфраструктуры — во дворе дома №38 начался ключевой этап благоустройства спортивной площадки площадью более 270 квадратных метров.

Проект реализуется в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и включает не просто косметический ремонт, а полное преобразование пространства. Жители получат совершенно новую инфраструктуру: современный спортивный комплекс, замененный теннисный стол, новые лавочки и малые архитектурные формы. Особое внимание уделяется безопасности — специальное резиновое покрытие минимизирует риск травм во время активных занятий спортом.

Как сообщил замначальника управления благоустройства, сельского хозяйства и продовольствия администрации округа Михаил Лосев, рабочие уже демонтировали старые конструкции и приступили к удалению изношенного покрытия. Далее планируется создать щебеночное основание, после чего уложить асфальт и смонтировать современное резиновое покрытие.

Завершение ремонтных работ запланирована на конец ноября, что позволит жителям использовать площадку в течение всей зимы для занятий спортом на свежем воздухе.

Отметим, что проект стал продолжением комплексного благоустройства территории — ранее здесь уже заменили асфальтовое покрытие и установили новую детскую игровую площадку по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Для муниципалитета это еще один шаг в создании комплексной системы дворовой инфраструктуры, где каждый элемент — от детской горки до спортивного комплекса — работает на оздоровление населения.