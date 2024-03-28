В поселке Шатурторф продолжается капитальный ремонт школы: к финалу подходят проектные работы и демонтаж

В рамках президентской программы в поселке Шатурторф продолжается капитальный ремонт школы, который начался в январе 2023 года.

С начала года рабочие демонтировали перегородки, полы и перешли к следующему этапу работ. Специалисты утепляют фасад и усиливают фундамент. Параллельно группа рабочих ремонтирует кровлю, штукатурит стены и обустраивает полы.

Ход работ находится под контролем администрации городского округа Шатура. Недавно строительную площадку посетил заместитель главы Василий Косолапов. Он рассказал, что работы находятся в активной стадии и выполняются в соответствии с графиком.

«Сейчас завершаются проектные работы. Завершаются работы по демонтажу. После завершения отопительного сезона будет произведен окончательный демонтаж теплого контура, будут демонтированы отопительные приборы и окна. В остальном демонтажные работы выполнены», — рассказал заместитель главы городского округа Шатура Василий Косолапов.

Ремонтные работы завершатся к 1 августа. Значит, начало нового учебного года учащиеся и педагоги встретят в стенах родной школы. В настоящее время почти 200 школьников учатся в здании поселкового детского сада, где для них созданы необходимые условия.