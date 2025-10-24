В поселке Талдомского округа продолжаются работы по сносу аварийных зданий

В Талдомском округе проводятся работы по сносу 16 аварийных многоквартирных домов, расположенные в поселке Вербилки.

Работы реализуют в рамках муниципальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на 2023-2027 гг.». Утвержден срок завершения плановых комплексных работ по сносу аварийных зданий — конец 2025 года.

В настоящее время специалисты сносят три многоквартирные жилые дома №№ 30, 32, 34, которые расположены по проезду Дмитровский. В рамках государственной программы в первую очередь была проведена работа по расселению жителей 39 квартир указанных домов. Следующим этапом стало включение зданий в перечень для ликвидации.

Двухэтажные деревянные здания были введены в эксплуатацию в 1930-х годах. Основанием для признания их аварийными стал полный физический и моральный износ несущих строительных конструкций.