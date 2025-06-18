В поселке Васильчиново администрация Наро-Фоминского округа встретилась с жителями для решения проблем

«Вместе с командой встретились с жителями поселка Васильчиново в формате «выездной администрации» в Доме культуры «Восток». Территориальное управление Таширово — это 36 деревень и более 100 СНТ, у каждой территории свои особенности, но объединяет людей одно: желание сделать жизнь вокруг лучше. Приятно видеть, что жители приходят не только с личными вопросами, а думают о благе всего дома, улицы, поселка», — прокомментировал глава округа Роман Шамнэ.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

В ходе встречи были подняты вопросы комплексного благоустройства улицы Восточной (участка от домов 6 до 11). В частности, жители выразили обеспокоенность состоянием дорожного покрытия, отсутствием тротуаров и недостаточным количеством парковочных мест. Администрация округа сообщила о планируемом капитальном ремонте данной улицы.

Также обсуждалось состояние Васильчиновской школы, которая реализует программу «Точки роста». Заместитель главы округа Наталья Трофимова проинформировала о включении работ по реконструкции памятника павшим воинам Великой Отечественной войны в деревне Любаново в Федеральную программу. Она также заверила, что все 143 монумента, расположенные на территории Наро-Фоминского городского округа, находятся в надлежащем состоянии.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Результаты встречи подчеркнули важность поддержания постоянной связи с жителями, как через онлайн-каналы, так и посредством регулярных личных встреч. Возможность высказать свои вопросы и опасения руководству округа на выездном приеме является важным фактором для оперативного, качественного и комплексного решения проблем.