В поселке Васильчиново возведут мемориал в память об участниках боевых действий и локальных конфликтов

В Наро-Фоминском городском округе определяют наилучшее место для размещения мемориала в честь участников боевых действий и локальных конфликтов.

В настоящее время решено, что памятный мемориал установят в поселке Васильчиново. В среду, 19 марта, прошло мероприятие, в рамках которого обсуждали наиболее подходящее место для памятника. Мнения высказывали директор ООО «Пересвет» Александр Заволожин, депутат Московской областной Думы Александр Баранов, председатель Совета депутатов Наро-Фоминского городского округа Геннадий Пензов, директор ЦДК «Звезда» и депутат Совета депутатов Игорь Павицкий, депутат Совета депутатов Николай Анищенко и начальник территориального управления Таширово Максим Жуков.

Фото: [ Пресс-служба администрации Наро-Фоминского г. о. ]

Определение локации, удобной для местных жителей и гостей округа, — не единственный актуальный вопрос. Участники мероприятия также обсудили благоустройство окружающей территории. Открытие памятного мемориала состоится в торжественной обстановке. Привлечение общественного внимания — один из способов сохранения памяти о героических поступков соотечественников.

Во время мероприятия участники активно предлагали различные варианты. В дискуссии принимали участие все спикеры. Каждое предложение будет детально рассмотрено экспертами. Установка мемориала станет знаковым шагом в увековечивании памяти о тех, кто защищал Родину ради мирной жизни последующих поколений.