В поселке Вербилки Талдомского округа прошла выездная администрация, где жители обратились к местным властям

25 марта во Дворце культуры глава округа Юрий Крупенин, его заместители, депутаты «Единой России» и представители ключевых служб, в том числе управления социального развития и «Мособлгаза», провели встречу с населением. Жители обсудили вопросы ЖКХ, состояния дорог и благоустройства, озвучили свои проблемы и предложения. Часть вопросов была решена сразу, остальные взяты на контроль для дальнейшей проработки.

«Подобный формат встреч — наиболее удобный вариант диалога с жителями, предусматривающий комплексный подход на единой площадке», — отметил глава Талдомского округа Юрий Крупенин.

Он подчеркнул, что благодаря такому формату можно оперативно реагировать на нужды населения и привлекать к решению проблем различные службы.

Опыт выездных администраций показывает свою эффективность в оперативном решении проблем жителей. Встречи в подобном формате будут продолжены и в других населенных пунктах Талдомского округа.