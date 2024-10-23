В поселке Воскресенска установили новую мощную подстанцию

В поселке станции Берендино городского округа Воскресенск специалисты АО «Мособлэнерго» установили новую подстанцию, которая обеспечит электроснабжением жителей двух многоквартирных домов.

Работы провели с целью замены ТП-400. Подстанция оборудована тремя высоковольтными ячейками КСО-393, низковольтными планочными рубильниками АРС-400 и силовым трансформатором, мощность которого составляет 400 кВА. Специалисты установили вблизи жилого комплекса вводно-распределительные устройства, к которым присоединили две кабельные линии. Протяженность каждой составляет 100 м. Между ними проложат кабельную перемычку. Работы проведут с целью резервирования электроснабжения многоквартирных домов.

На данный момент полностью выполнены строительно-монтажные работы. На конец октября запланировано подключение ТП и кабельных линий. Проект реализован в рамках инвестиционной программы.

Специалисты АО «Мособлэнерго» внесли в план работ на территории Подмосковья на 2024 год строительство и реконструкцию 301,21 км линий электропередач (воздушных и кабельных). Кроме того, энергетики начнут эксплуатацию более 162 МВА трансформаторной мощности, введение которой обусловлено реализацией дополнительных мер надежного электроснабжения жителей региона.