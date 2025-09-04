В поселке Запрудня Талдомского округа состоялось мероприятие, посвященное Дню солидарности в борьбе с терроризмом

В День объединения государства и общества в противостоянии терроризму, люди воздают дань памяти жертвам террористических актов, произошедших на территории страны, и выражают признательность сотрудникам силовых структур, погибшим при нейтрализации террористических угроз и спасении заложников.

Эта памятная дата была установлена федеральным законом «О днях воинской славы России» от 6 июля 2005 года, в связи с трагическими событиями в Беслане, когда преступники захватили школу. В Беслане погибло 334 человека, в том числе 186 детей и 17 педагогов, а также 11 сотрудников спецназа. Более пятисот человек получили ранения различной степени тяжести.

С обращением к собравшимся выступили глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин, председатель Совета депутатов Талдомского городского округа Михаил Аникеев и игумен Савва, настоятель храма Преображения Господня. Они подчеркнули важность сохранения памяти о трагедии и совместных усилий для предотвращения подобных событий в будущем. «Память – это залог того, чтобы не допустить повторения...»

В рамках торжественного концерта-реквиема выступили солисты Дворца культуры «Прогресс» поселка Запрудня Талдомского округа.

Участники мероприятия минутой молчания почтили светлую память погибших и возложили цветы к Монументу Славы, посвященному воинам-запрудненцам, павшим в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.).