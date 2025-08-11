В последний путь: курганец застрелил приехавшую за ребенком экс-супругу
В Кургане мужчина убил бывшую жену и покончил с собой
Фото: [unsplash.com]
Автомобиль с телами погибших обнаружили в микрорайоне Керамзитном города Курган. Об этом сообщил информационно-деловой портал «Область45», ссылаясь на источник.
Согласно данным пресс-службы СУ СК РФ по Курганской области, мужчина застрелил бывшую жену и сам свел счеты с жизнью. На телах жертв были найдены огнестрельные ранения.
У экс-супругов остался общий ребенок. По предварительной информации, в день трагедии женщина якобы приехала, чтобы его забрать. Также неподтвержденные источники указывают, что сожители периодически прерывали отношения.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося. По факту преступления уже возбуждено уголовное дело.
Ранее в Санкт-Петербурге женщина убила своего ребенка, а затем сама лишила себя жизни.