В последний путь: пожила женщина сорвалась с горы во время похода на глазах у всех

Пожилая женщина отправилась на живописную тропу Хайлайн в составе туристов, но сорвалась вниз и пролетела не менее 450 футов, прежде чем умерла на месте от травм, несовместимых с жизнью. Об этом сообщило издание Daily Montanan (DM).

В национальном парке Глейшер в штате Монтана произошла трагедия: 73-летняя женщина по имени Дайан Банкер из Айовы не выжила после падения во время похода. Это случилось в среду, 27 августа, когда она вместе с группой туристов шла по известной тропе Хайлайн.

Около 11 часов утра Дайан споткнулась у края тропы и упала вниз на глазах у других людей. Она пролетела около 137 метров и получила серьезные травмы. Позже ее тело нашел спасательный вертолет, который перенес его в загон для лошадей Апгар. Затем останки передали полицейским сотрудникам для проведения медицинской экспертизы и выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее телеведущая и блогер Виктория Боня организовала запуск дрона для российской альпинистки Наговициной.