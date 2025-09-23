В Посольстве РФ прокомментировали ситуацию с пропавшей в Бангкоке россиянкой
ТАСС: посольство России в Таиланде прекратило поиски Эрики Владыко
Посольство России в Таиланде сообщило, что прекратило поиски россиянки Эрики Владыко, которая ранее считалась пропавшей в Бангкоке. Их задача была выполнена. Об этом заявил ТАСС, приведя слова заведующего консульским отделом российского диппредставительства Ильи Ильина.
Как пояснил заведующий консульским отделом посольства Илья Ильин, главной целью было установить, что девушка жива и ее жизни ничто не угрожает. Он добавил, что эта цель достигнута. Дипломаты также оказали Эрике необходимую помощь, в частности, организовали встречу с матерью, которая прилетела из Владивостока.
Ильин подчеркнул, что на этом обязанности посольства заканчиваются, поскольку любой гражданин вправе действовать по своему усмотрению, если это не нарушает закон. В связи с этим диппредставительство больше не будет заниматься этим вопросом, так как свою работу завершило.
