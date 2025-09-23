В Посольстве РФ прокомментировали ситуацию с пропавшей в Бангкоке россиянкой

Посольство России в Таиланде сообщило, что прекратило поиски россиянки Эрики Владыко, которая ранее считалась пропавшей в Бангкоке. Их задача была выполнена. Об этом заявил ТАСС , приведя слова заведующего консульским отделом российского диппредставительства Ильи Ильина.

Как пояснил заведующий консульским отделом посольства Илья Ильин, главной целью было установить, что девушка жива и ее жизни ничто не угрожает. Он добавил, что эта цель достигнута. Дипломаты также оказали Эрике необходимую помощь, в частности, организовали встречу с матерью, которая прилетела из Владивостока.

Ильин подчеркнул, что на этом обязанности посольства заканчиваются, поскольку любой гражданин вправе действовать по своему усмотрению, если это не нарушает закон. В связи с этим диппредставительство больше не будет заниматься этим вопросом, так как свою работу завершило.

Ранее психиатр назвал новую версию о пропаже россиянки в Таиланде.