В посольстве РФ в Южной Корее опровергли начало столкновений

В посольстве РФ в Южной Корее «Газете.Ru» рассказали, что у здания диппредставительства не наблюдается массовых сходов и столкновений из-за введения военного положения нет.

В посольстве отметили, что оценить обстановку после введения военного положения можно будет лишь утром 4 декабря. Россиян, находящихся в Южной Корее, уведомят тогда же. Сейчас внештатных ситуаций не наблюдается.

«С учетом того, что в Сеуле наступила поздняя ночь, выяснить обстоятельства происходящих в стране политических процессов и определить их влияние на повседневную жизнь РК, в том числе с точки зрения угроз безопасности наших граждан, видимо, можно будет не ранее утра 4 декабря», — отметили в посольстве.

Напомним, что президент Южной Кореи Юн Сок Ель 3 декабря объявил о введении в стране военного положения. Аргументировали это тем, что в государстве активно набирают обороты просеверокорейские силы.

Ранее сообщалось, что южнокорейский кабмин одобрил отмену военного положения в стране.