Южнокорейский кабмин одобрил отмену военного положения в стране

Правительство Республики Корея вслед за парламентом страны и президентом Юн Сок Ёлем одобрило отмену военного положения. Об этом пишет издание KBS.

Напомним, что военное положение в Южной Корее было введено ночью на среду, 4 декабря, чтобы вычистить просеверокорейские силы и удержать существующий строй. При этом после отмены военного положения в стране возле здания Нацсобрания собралась большая толпа. Военные перестали штурмовать здание, а в это время люди продолжают выкрикивать лозунги против президента.

«Кабинет Министров принял решение по предложению об отмене военного положения», — сказано на официальном сайте издания.

Ранее сообщалось, что Национальное собрание Южной Кореи (парламент страны) проголосовало за отмену военного положения на территории государства. За это высказались 190 депутатов из имеющихся 300.

В Кремле заявили, что в Москве внимательно следят за происходящим в Сеуле, назвав ситуацию тревожной.