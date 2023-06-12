В пожаре в доме в подмосковном Орехово-Зуеве сгорели двое детей и двое взрослых

Как проинформировали в пресс-службе главка МЧС РФ по Московской области, трагедия разыгралась под утро понедельника, 12 июня.

Отмечается, что звонок на пульт дежурного о пылающем частном доме поступил от очевидцев происходящего. На место были отправлены несколько пожарных расчетов.

«Ночью, в 1.33, поступило сообщение о пожаре в одноэтажном частном жилом доме по адресу: городской округ Орехово-Зуево, деревня Яковлево, дом 27. На момент прибытия спасателей наблюдалось горение дома по всей площади – 35 квадратных метров. В результате пожара погибли четыре человека, из них двое - дети», - цитирует информацию спасателей РИА Новости.

Как добавили в МЧС, открытое горение пожарными было ликвидировано, однако спасти жильцов дома не удалось. В настоящее время причина возгорания устанавливается.