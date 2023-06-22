В Праге оправдали учительницу, рассказывавшую правду о военном конфликте на Украине

Педагог оправдывала действия России на Украине. Она рассказала, что с 2014 года нацистские группировки уничтожали мирное население Донбасса.

Один из учеников записал ее рассказ на телефон, и эта запись стала основным доказательством в суде.

Прокурор попросил для Беднаржовой восемь месяцев заключения (максимальный срок по статье – три года) и пятилетний запрет на педагогическую работу.

Однако судья Клара Янтошова заявила, что высказывания учительницы являются ее мнением, а за мнение судить нельзя. Она подчеркнула, что Беднаржова уже понесла наказание – ее уволили из школы.