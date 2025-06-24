В правительстве объяснили рост цен на картофель

Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев объяснил причины резкого роста цен на картофель в стране. В интервью «Комсомольской правде» он отметил , что подобные изменения на рынке связаны с ситуацией, вызванной чрезмерным снижением стоимости клубней в предыдущие годы.

Он провел аналогию с прошлым годом, когда в России значительно выросли цены на молочную продукцию. По его словам, тогда ситуация была стабилизирована благодаря поставкам изделий из дружественных стран.

«Аналогичный механизм используется относительно некоторых овощей «борщевого набора», картофеля и яблок. Но здесь тоже есть развилка. Ведь цена напрямую зависит от урожая, особенно если речь идет о продуктах с ограниченным сроком хранения», — сказал Патрушев.

Он подчеркнул, что в течение определенного времени стоимость картофеля в России постепенно увеличивалась. Однако, отметил вице-премьер, опираясь на аналитические данные, цены практически не отличались от тех, что были несколько лет назад.

Патрушев объяснил, что повышение цен на картофель связано с тем, что в 2023 году был зафиксирован рекордный урожай — 8,6 млн тонн, что естественным образом привело к снижению стоимости продукции. Урожай 2024 года по своим объемам сравнивался с показателями 2022 года, и рынок «отыграл» падение, поскольку аграрии не будут работать себе в убыток.

Кроме того, он отметил, что сбор нового урожая в России уже начался, а посевные площади под картофель на 2025 год были увеличены.

Ранее аналитик Леонид Холод рассказал о причинах удорожания картофеля в России.