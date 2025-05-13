В правительстве разрабатывают комплекс мер по защите россиян от мошенников

Вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко заявил журналистам о том, что российское правительство работает над усовершенствованием защиты россиян от кибермошенничества. Об этом пишет РИА Новости во вторник.

По данным издания, Григоренко рассказал, что сейчас вместе с депутатами, ЦБ и правоохранительными органами разрабатывается комплекс мер, которые позволят защитить российских граждан от кибермошенничества. В частности, обсуждается и комплексное регулирование оборота банковских карт.

Вице-премьер РФ отметил, что цель разработки комплексных мер не просто точечные изменения, но создание многоуровневой системы защиты, которая не только усложнит реализацию схем мошенников, но и минимизирует риски для граждан. Напомним, во вторник в ГД РФ в первом чтении приняли законопроект, который запретит подросткам открывать банковские счета без согласия родителей.

Напомним, что ранее Куратор «Мошеловки» Храпунова перечислила опасности ответного розыгрыша мошенников.