В правительство был направлен проект о запрете ароматических добавок для вейпов

В правительство РФ вскоре будет отправлен проект постановления о запрете на продажу ароматических добавок к вейпам. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на пресс-службу депутата Думы Артема Метелева.

Проект уже обсудила рабочая группа Минздрава РФ, после чего он был отправлен в правительство на отзыв.

Проект подразумевает запрет на продажу всех ароматических добавок, в том числе и тех, что содержат вредные соединения, стимуляторы и подсластители. Будут запрещены к продаже любые добавки, создающие у россиян впечатление, что курение вейпа может быть полезно для здоровья или иметь меньший риск, чем обычное курение.

Депутат сообщил о том, что комитет по молодежной политике Думы считает, что подобные ароматизаторы должны быть запрещены к продаже. Метелев также добавил, что запахи жвачек и конфет обманывают потребителей, позволяя производителям приучать к курению детей и подростков.