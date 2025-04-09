В празднике труда «Один месяц до Победы» в Ивантеевке поучаствовало более 70 человек

В качестве площадки для проведения мероприятия выбрали зал Дома культуры «Юбилейный». Праздник, учрежденный в 2002 году, ежегодно отмечается во всех муниципалитетах Подмосковья. Всего в торжестве приняли участие порядка 70 человек.

В рамках мероприятия активным деятелям Городского округа Пушкинский вручили благодарности от губернатора Подмосковья Андрея Воробьева и почетные грамоты главы муниципалитета Максима Красноцветова. На протяжении часа на сцену выходили почетные гости и официальные лица. Творческие коллективы подготовили для зрителей яркие номера.

«Очень важное мероприятие, в рамках которого мы говорим слова благодарности руководителям и работникам предприятий, сотрудникам коммунального хозяйства, врачам, учителям, деятелям спорта и культуры, а также тем, кто вносит большой вклад в наше общее дело —приближение Победы в специальной военной операции», — отметил первый заместитель главы округа Андрей Морозов.

В торжественной обстановке наградили волонтеров, которые вносят бесценный вклад в помощь участникам спецоперации. В их число вошла директор «Образовательного комплекса №3» и депутат Совета депутатов округа Ольга Щукина. Она вносит личный вклад, курирует работу различных организаций, координирует деятельность школьников. Ольга Щукина помогает в сборе гуманитарной помощи. Мотивирует ребят участвовать в акции «Письмо солдату». Перечислять реализованные проекты можно долго. Ольга Ивановна приобщает к работе не только детей, но и их родителей.

«Сегодня мы чествуем всех, чей ежедневный труд делает наш округ и всю Московскую область лучше. От всей души благодарю всех тружеников округа, организаторов праздника, творческие коллективы и каждого, кто вносит свой вклад в развитие нашей малой родины. Пусть ваш труд всегда будет в радость, приносит достойные плоды и признание», — поздравил тружеников округа председатель окружного Совета депутатов Артем Садула.

Депутат округа Дмитрий Кульков помогает фронту с первых дней объявления СВО. Он руководит предприятием «Пластик он лайн», которое сотрудничает с Министерством обороны. Совместное партнерство позволяет находить лучшие решения для военнослужащих, находящихся на передовой.