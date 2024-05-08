В преддверии 79-й годовщины Победы в Наро-Фоминском городском округе проходят торжественные мероприятия
Фото: [пресс-служба администрации г.о Наро-Фоминска]
В Наро-Фоминском городском округе проходят торжественные мероприятия, приуроченные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
«Вечная память Героям Великой Отечественной!» — отметила Администрация Наро-Фоминского городского округа.
В округе особое внимание было уделено воинским захоронениям, мемориалам и обелискам.
В Наро-Фоминске их более ста тридцати. Каждый памятный объект был приведен в порядок.
Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ принял участие в возложении венков и гирлянд.
Он посетил место захоронения солдат и офицеров 201-й Латышской стрелковой дивизии, которые погибли на наро-фоминской земле.
Первая национальная дивизия в Красной Армии оставила героический след в истории Великой Отечественной войны. Но цена победы была слишком высокой.
Почти половина личного состава погибла на поле боя.
Память о них живет до сих пор и будет передана последующим поколениям.
В ходе контрнаступления под Москвой более ста воинов 201-й дивизии проявили мужество и героизм.
Они были почетно награждены орденами и медалями. Именно их подвиг приблизил заветную победу советских солдат в мае 1945 года.