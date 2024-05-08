В преддверии 79-й годовщины Победы в Наро-Фоминском городском округе проходят торжественные мероприятия

В Наро-Фоминском городском округе проходят торжественные мероприятия, приуроченные 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Вечная память Героям Великой Отечественной!» — отметила Администрация Наро-Фоминского городского округа.

В округе особое внимание было уделено воинским захоронениям, мемориалам и обелискам.

В Наро-Фоминске их более ста тридцати. Каждый памятный объект был приведен в порядок.

Глава Наро-Фоминского городского округа Роман Шамнэ принял участие в возложении венков и гирлянд.

Он посетил место захоронения солдат и офицеров 201-й Латышской стрелковой дивизии, которые погибли на наро-фоминской земле.

Первая национальная дивизия в Красной Армии оставила героический след в истории Великой Отечественной войны. Но цена победы была слишком высокой.

Почти половина личного состава погибла на поле боя.

Память о них живет до сих пор и будет передана последующим поколениям.

В ходе контрнаступления под Москвой более ста воинов 201-й дивизии проявили мужество и героизм.

Они были почетно награждены орденами и медалями. Именно их подвиг приблизил заветную победу советских солдат в мае 1945 года.