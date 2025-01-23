В преддверии Дня студента в Московском областном филиале Президентской академии вручили паспорта школьникам

Первый замглавы городского округа Наталья Тимошина поздравила юных жителей Красногорска с Днем студента, а также вручила первые паспорта десяти школьникам. Торжественное событие состоялось в Московском областном филиале Президентской академии.

В стенах учреждения провели мероприятие «Будущее в твоих руках» и акцию «Мы – граждане России». В рамках первого события Наталья Тимошина поздравила присутствующих от имени главы округа Дмитрия Волкова с Днем студента. Напутствия и пожелания принимали все учащиеся, в том числе лауреаты престижных конкурсов, отличники и активные ребята, помогающие воплощать в жизнь молодежные проекты. Им пожелали развития, стремления к знаниям и открытости ко всему новому.

В ходе акции «Мы – граждане России» вручались первые паспорта. Документы Наталья Тимошина вместе с главным специалистом МФЦ округа Снежаной Дубковой передала десяти ребятам, достигшим 14-летия. Всем пожелали достойно проявлять себя как граждане РФ, помнить об ответственности и поздравили с посвящением во взрослую жизнь.

«Акция «Мы – граждане России» укрепила патриотические чувства и гордость за родную страну, объединив молодое поколение на пути к новым свершениям», — отметила Наталья Тимошина.

Помимо торжественной части студенты и школьники посетили экскурсию по филиалу РАНХиГС. Здесь, а также в «Красногорском колледже», «Московском областном медколледже № 1», «Красногорском экономико-правовом техникуме» и колледже «Мир знаний» обучаются свыше 4 тыс. студентов. Их регулярно поддерживает администрация округа, не оставляя их инициативы без внимания.