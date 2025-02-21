В преддверии Дня защитника Отечества в Кашире открыли выставку

Посетители выставки смогут познакомиться с работами известного фотокора Дмитрия Сергеева. Героями его фотовыставки «Донбасс-2024» стали военнослужащие России, которые ежедневно преодолевают сложности ради мирной жизни соотечественников.

В день открытия Дмитрий Сергеев, который больше известен под псевдонимом Z-Митя «Родня», лично представил свою выставку. Он рассказал реальные истории из своей практики пребывания в зоне СВО. Фотовыставка Дмитрия Сергеева будет доступна для посетителей до 30 апреля.

Фото: [ пресс-служба администрации г.о. Кашира ]

Мероприятие посетили руководитель каширского отделения Общероссийской общественной организации Ветеранов вооруженных сил РФ Анатолий Иванович Воротников и руководитель Комитета семей воинов Отечества городского округа Кашира Наталья Кульнева. В исполнении бард-дуэта «Сериал» в зале звучали патриотические песни о Родине, о воинском долге и чести.

Гостями открытия выставки стали студенты, солдаты срочной службы и ветераны военной службы, представители депутатского корпуса, молодежных общественных организаций и Общественной палаты, а также многие неравнодушные жители муниципалитета. У присутствующих была возможность лично встретиться с фотографом, задать ему вопросы и сделать памятные фото.