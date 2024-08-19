В преддверии Дня Знаний глава Фрязино проверил подход к школе №3

С подобным поручением к главам городских округов на прошедшем ВКС обратился губернатор Московской области Андрей Воробьев. Акцентировать внимание на безопасных подходах к общеобразовательным учреждениям особенно важно в преддверии начала нового учебного года.

«Безопасность детей у нас в приоритете, поэтому контроль за исполнением всех нормативов усилен», — отметил Глава муниципалитета.

Глава муниципалитета Дмитрий Воробьев совместно с коллегами также встретился с жителями, чьи дети учатся в школе №3. Родители рассказали, что в период учебного года подход к школе превращается в несанкционированную парковку. Они обеспокоены сложившейся ситуацией.

«В целях обеспечения безопасного нахождения детей в общеобразовательном учреждении было принято решение организовать дополнительный подход к школе со стороны улицы Клубной, где уже есть парковочное пространство», — проинформировал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

В настоящее время при подходе к школе на лежачем полицейском уже обустроен пешеходный переход. Для привлечения максимального внимания функционирует направленная подсветка. К началу учебного года представители МБУ «Городское хозяйство» дополнительно обустроят пешеходный переход к школе от парковочного пространства. Подробные меры решат проблему с запаркованностью у школьных ворот.

В преддверии старта учебного года подобные проверки проходят во всех городских учреждениях образования и культуры.