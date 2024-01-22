В преддверии международного Дня детских изобретений в Нахабинской школе № 3 прошла выставка

В Нахабинской школе № 3 прошла выставка, в рамках которой на сцене актового зала общеобразовательной организации запустили квадрокоптер. Его особенность в том, что летальный аппарат изготовлен учениками. Участие в мероприятии приняло более 100 школьников. Ребятам продемонстрировали видеоролик, в котором рассказано об особенностях профессии инженера.

«Представили разработки наших юных авиамоделистов клуба „Зигзаг“. В ближайшее время у нас планируются большие выставки областного масштаба, где наши дети предоставят новые модели беспилотников, над которыми они работали», — прокомментировал руководитель детских технических авиамодельных клубов «Зигзаг» Андрей Кушнир.

Участники мероприятия представили авторские модели беспилотных летальных аппаратов. Каждый получит почетную грамоту. На территории красногорского Кванториума в конце зимы ожидается проведение окружной выставки. Лучшие работы будут представлены на данном мероприятии.

Отмечается, что все участники мероприятия — это ученики, которые после окончания школы станут профессиональными инженерами, квалифицированными конструкторами и разработчиками.