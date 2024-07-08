В преддверии праздника в парке усадьбы Кривякино прошло большое мероприятие в честь Дня семьи, любви и верности

Такой формат мероприятия позволил не только интересно провести время, но и укрепил семейные узы, научил работе в команде и взаимной поддержке. Квест стал ярким событием, которое запомнится участникам на долгое время.

Для взрослых и детей были организованы тематические мастер-классы и активные мероприятия. Участники творческих коллективов округа подарили заряд положительных эмоций зрителям.

Заместитель главы городского округа Воскресенск Елена Овсянкина вручила награду семье Сауниных, которые прожили вместе 50 лет. В честь золотого юбилея супруги Маргарита Анваровна и Евгений Николаевич получили медаль «За любовь и верность».

«Поздравляю с Днем семьи, любви и верности! Желаю всем счастья, добра, любви и достатка! Цените своих родных и каждый день дарите им свою любовь и заботу!», - написал на своей странице в телеграм-канале глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

Мероприятия прошли в рамках проекта «Крепкая семья» партии «Единая Россия».