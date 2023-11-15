В преддверии снегопадов коммунальные службы Городского округа Пушкинский тестируют новую технику

Синоптики обещают в Подмосковье похолодание и снег. Для коммунальных служб Городского округа Пушкинский это не стало сюрпризом: к зимнему сезону и люди, и техника уже готовы.

Как рассказали в администрации городского округа Пушкинский, материальная база для нынешней зимы в МКУ «Пушгорхоз» закладывалась еще в 2022 году. Именно тогда предприятие поручению администрации муниципалитета начало закупать новую, современную технику. Большая ее часть была приобретена в лизинг, однако уже в следующем году она станет муниципальной собственностью.

Директор МКУ «Пушгорхоз» Николай Михайлин отметил, что всего было приобретено 75 единиц новой техники.

«Часть из нее прошлого года выпуска, но основная изготовлена в 2023 году. Это мини-погрузчики „Ant-1000“ в количестве 35 штук — эту небольшую маневренную желтую машину жители постоянно видят на улицах», — пояснил Михайлин.

Кроме того, было приобретено десять фронтальных погрузчиков «Амкодор-332», оснащенных дополнительным навесным оборудованием — челюстными ковшами с обратным захватом и большими мощными щетками. Арсенал предприятия пополнился пятнадцатью новенькими грузопассажирских автомобилей «Газель».

На данный момент округ обслуживает 103 единицы самодвижущейся техники, «Пушгорхоз» активно готовится к началу снегопадов.

Николай Михайлин отметил, что к снегопадам готов и квалифицированный инженерно-технический персонал.