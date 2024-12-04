В предсмертном интервью Левкин рассказал о роли Пугачевой в шоу-бизнесе

Бывший солист группы «На-На» Владимир Левкин незадолго до своей смерти общался с журналистами «7дней», где рассказал про ключевые моменты своей биографии и высказался о некоторых коллегах, в частности и о беглой артистке Алле Пугачевой.

Почивший артист был близок со многими артистами, но в интервью он особенно выделил Бари Алибасова и Аллу Пугачеву. Исполнители по-своему влияли на его жизнь и карьеру. По словам Левкина, самым важным человеком для него, как и для всего шоу-бизнеса в 90-х, была все-таки примадонна. Благодаря связям она могла навсегда закрыть кому-то дорогу на сцену, а понравившихся людей продвинуть вперед с помощью своей передачи.

Вместе с этим бывший солист отечественной группы отметил эксцентричный характер Аллы Борисовны. Он вспомнил, как однажды пел на отборе для «Рождественских встреч», выбрав песню про Бабу Ягу.

«Она на весь "Олимпийский" закричала Жене Болдину "Жень, это про меня что ли песня? Алибас, ты где? Объяснись". Ну пошутили и отработали», — рассказывал в последнем интервью Левкин.

По словам артиста, в то время все вели себя в соответствии с образами и общались также же свободно. В этом было свое очарование, которое связало вместе многих знаменитостей на года и десятилетия.

Напомним, Владимир Левкин скончался в больнице в возрасте 58 лет. Продолжительное время он боролся с раком: проходил химиотерапию, делал пересадку костного мозга, следовал рекомендациям врачей. Однако болезнь не отступила, забрав жизнь звезды внезапно после мероприятия, где коллеги видели Левкина счастливым и бодрым.

Талантливого участника группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище.