Экс-солиста группы «На-На» Владимира Левкина похоронили на Троекуровском кладбище

Владимир Левкин, бывший солист популярной группы «На-На», похоронен на Троекуровском кладбище. Об этом сообщило РИА Новости.

Левкин умер в воскресенье, 17 ноября, на 58-м году жизни. Артиста захоронили на 31-м участке Троекуровского кладбища, справа от могилы военкора Владлена Татарского.

Церемония прощания с певцом Владимиром Левкиным состоялась в Большом траурном зале Троекуровского кладбища в Москве. На прощании собрались родные, друзья и коллеги артиста. Многие из них прислали траурные венки в память о Левкине.

Ранее знакомый певца назвал истинную причину его смерти. По словам музыкального обозревателя Владимира Полупанова, артист скончался из-за вирусной инфекции, которая усугубила развившуюся тяжелую стадию лейкоза.