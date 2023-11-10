В предстоящую субботу в Пушкинской больнице пройдет Единый день диспансеризации

В субботу, 11 ноября, в амбулаторно-поликлинических подразделениях Пушкинской больницы имени профессора Розанова В.Н. пройдет Единый день диспансеризации. Об этом сообщает администрация городского округа.

Пройти медосмотр можно с 9.00 до 14.00. Приходить лучше натощак, так как предстоит сдать анализ крови. При себе необходимо иметь паспорт, полис и СНИЛС.

Пациентам напомнили, что пройти диспансеризацию и профосмотр в поликлиниках могут те, кто прикреплен к одному из подразделений Пушкинской больницы.

Следующие единые дни диспансеризации запланированы на 18 ноября и 2 декабря. Кроме того, 18 и 25 ноября пройдут дни семейного здоровья.