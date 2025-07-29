В прессе появился разговор младшего брата Ермака перед поездкой за наркотиками в Афганистан

Поездка Дениса Ермака состоялась в 2024 году. Его сопровождали еще два человека. В разговоре Ермак-младший просит свою помощницу заказать ему и его спутникам одно багажное место на всех по дороге туда. Также он говорит, что на обратном пути каждый из них будет лететь с собственным багажом. Именно в багаже сопровождавших Ермака лиц, по данным издания, и были привезены на Украину наркотики.

Ранее сообщалось, что в Химках задержали 40-летнего безработного жителя, который организовал в своей квартире лабораторию по производству наркотиков. От кураторов в интернете жителю поступали инструкции по изготовлению и распространению запрещенных веществ. Личности соучастников устанавливаются.