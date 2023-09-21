В Приамурье иномарка влетела между тягачом и самосвалом, шестеро погибших

Массовое ДТП произошло на на 8-м километре автодороге «Лена» в Амурской области неподалеку от населенного пункта Сковородино, проинформировало управление МВД РФ по региону.

Как сообщили в полиции, водитель автомобиля Toyota Lite Ace Noah не справился с управлением на трассе и врезался в ехавшие рядом самосвал и тягач Volvo. В результате столкновения ехавшие в иномарке шесть человек погибли на месте еще до приезда медиков. При этом водитель легкового автомобиля остался жив и был госпитализирован со множественными травмами.

«В результате ДТП скончались шесть пассажиров автомобиля Toyota Lite Ace Noah, его водитель доставлен в медицинское учреждение. Следователем СО ОМВД России "Сковородинский" возбуждено уголовное дело – "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц», - говорится в сообщении главка МВД по Амурской области.

В настоящее время полицейскими устанавливаются все подробности произошедшего. По факту массового ДТП и гибели людей возбуждено уголовное дело.