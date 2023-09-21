В Приамурье приехали первые китайские туристы без визы

В свою очередь, российские путешественники тоже испытали на себе безвизовый режим.

Нетрудно вспомнить, какие ограничения накладывались на туристическую сферу еще несколько лет назад в связи с коронавирусом. Однако, сейчас Россия и Китай работают над тем, чтобы вернуть «допандемийные» показатели. Об этом пишет агентство «РИА Новости».

Стало известно, что в Приамурье прибыла первая после пандемии группа путешественников из Китая. К слову, приехали они благодаря соглашению о безвизовом туристическом обмене. Данной информацией поделились в Минэкономразвитии Амурской области.

Екатерина Киреева, являясь первым заместителем министра экономического развития и внешних связей региона, заявила, что сейчас расчет идет на то, чтобы постепенно увеличить этот обмен. К слову, план начинает выполняться, ведь в скором времени Амурская область встретит еще несколько китайский групп туристов.