В Приамурье расшифровали тайну захоронения священника XIX века

На фоне больших исторических событий нередко разворачиваются драмы отдельных людей. Одна из таких историй всплыла из небытия во время раскопок на территории Албазинского острога — крепости, сыгравшей ключевую роль в борьбе за Приамурье. Археологи обнаружили саркофаг с телом священника и сумели восстановить его трагическую биографию. Подробности рассказал bur.aif.ru.

«Славный и превосходный пастырь» в деревянном гробу

Настоящей сенсацией для ученых стала находка деревянного саркофага из бревен, в котором покоился гроб с останками священнослужителя. Руководитель экспедиции Андрей Черкасов рассказал, что при раскопках на месте храма, располагавшегося на территории острога, нашли деревянную вымостку, а в ней — погребение. Священник был в полном облачении, с Евангелием на груди и крестом. Саркофаг извлекли монолитом и вскрыли в лаборатории, проведя 3D-сканирование. Найденные предметы — нательный крестик, деревянный престольный крест и Евангелие в красном бархате с серебряными накладками, украшенными библейскими сценами, — отправили на реставрацию. Роскошный оклад книги с клеймами мастера и гербом Москвы подтвердил датировку погребения XIX веком.

Расшифровка ДНК истории

Чтобы установить личность, исследователи обратились в архивы Благовещенска и Владивостока. Первое упоминание имени нашлось в переписке архиепископа Камчатского, Курильского и Алеутского Иннокентия с губернатором Восточной Сибири Николаем Муравьевым-Амурским. В письме шла речь об организации первых церквей на Приамурье в 1858 году — в Албазине, Кумаре и Благовещенске. Тогда же было решено направить в Албазино священника Григория Затопляева — представителя известной династии, чей потомок, протоиерей Андрей Соммер, ныне служит в Нью-Йорке.

Григорий Затопляев прибыл в Албазино из Селенгинска (Бурятия) 11 мая 1859 года вместе с женой Агнией. Через год у них родилась дочь, крестником которой стал первый Амурский военный губернатор Буссе — факт, указывающий на высокое положение священника.

Болезнь, унесшая жизнь

В 1861 году Затопляев попросил отпуск в Забайкалье из-за проблем со здоровьем. В письмах коллеги характеризовали его как «добросердечного и полезного для церкви пастыря», который потерял здоровье на службе. Однако поездку пришлось отложить до весны из-за суровых морозов. По прибытии в Забайкалье состояние ухудшилось: врачи диагностировали воспаление селезенки и кашель с кровью — в те годы это называли чахоткой с кровохарканьем. Его отправили на щелочные воды в Газимур в Нерчинском округе, но это не помогло.

Осенью 1862 года он вернулся в Албазино, но здоровье было подорвано окончательно. 2 марта 1863 года он написал архиепископу письмо, жалуясь на отсутствие врача, лекарств и нормального питания, и просил разрешения переехать в Забайкалье. Разрешение пришло, но было поздно: в ближайшее воскресенье Григорий Затопляев скончался.

Тайна смерти и наследие

Антропологическая экспертиза показала, что умершему было не более 35 лет. Исходя из симптомов, ученые предположили, что причиной смерти мог быть рак гортани, который в то время не умели ни диагностировать, ни лечить.

При жизни священник активно занимался благотворительностью, пожертвовав Иркутскому духовному училищу и церквям Амурской области крупные суммы. При этом семья его жила в тесноте и холоде. Дом, по описаниям, был сколочен из сосны, зимой в нем было невозможно находиться. Овдовев, Агния поняла, что не справится с хозяйством, и вернулась к отцу в Селенгинск. Продать дом она смогла лишь через 5 лет. Через полгода после смерти мужа у нее родился сын. Похоронили Григория Затопляева не под полом церкви, как предполагалось изначально, а рядом с ней — это подтвердили старые фотографии. В советское время могилы сравняли с землей, на их месте был школьный стадион.