В Приангарье осудили бывшего начальника пожарной части из-за гибели сотрудников

Суд в Бодайбо вынес приговор в отношении бывшего начальника пожарной части из Иркутской области, обвиняемого в халатности, повлекшей гибель двух его подчиненных. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

В ходе судебного разбирательства установлено, что в ночь на 22 января 2022 года руководитель пожарной бригады, чья фамилия не уточняется, не обеспечил необходимый уровень безопасности при тушении пожара в жилом доме в переулке Охотничий в Бодайбо.

Отмечается, что начальник проигнорировал предупреждения о критическом состоянии строительных конструкций и принял решение направить двух сотрудников в горящее помещение. После этого двое пожарных перестали выходить на связь, а позднее их обнаружили мертвыми.

Суд признал экс-начальника виновным по ст. 293 ч. 3 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более человек). В качестве наказания ему назначили два года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения, а также лишили права занимать определенные должности на срок 2,5 года после освобождения.

Ранее сообщалось, что при крупном пожаре на птицефабрике «Владимировская» в Астраханской области погибли более 160 тыс. кур.