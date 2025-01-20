В Приднестровье забили тревогу из-за малых запасов природного газа в республике

В Приднестровье осталось природного газа только на 11 дней нормального расхода топлива. Об этом заявил Сергей Оболоник, министр экономического развития Приднестровской Молдавской Республики. Его слова привело РИА Новости.

Министр принял участие в работе оперативного республиканского штаба, который был создан для исправления критической ситуации с топливом.

«Имеющегося запаса газа при существующем расходе хватит на 11 суток», — озвучил он текущую ситуацию.

Ранее сообщалось, что власти Приднестровья согласились на поставки газа через компанию «Молдовагаз» в целях быстрого решения проблемы энергокризиса. ПМР заключала до этого договор с посреднической компанией, но столкнулась с сильным противодействием со стороны Кишинева.