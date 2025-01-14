Пенсионерам в Гагаузии временно запретили увольнения из-за энергокризиса

В Гагаузской автономии Молдавии власти приняли решение защитить работающих пенсионеров от увольнений. Причиной стало обострение энергокризиса, вызванного прекращением поставок газа. Об этом пишет ТАСС.

Власти Гагаузии ввели временный мораторий на увольнение пенсионеров, работающих по срочным трудовым договорам. Решение продлится до 1 апреля и коснется сотрудников государственных учреждений, медицинских организаций и других структур, находящихся под контролем исполкома автономии.

Мера вызвана резким ростом тарифов на энергию и прекращением поставок газа. Энергокризис особенно сильно ударил по наиболее уязвимым категориям населения, включая пожилых людей, многие из которых продолжают работать. Представители местных властей считают недопустимым лишать их стабильного дохода в условиях кризиса.

Ситуация с энергоресурсами обострилась после запрета Киева на транзит российского газа через Украину и отказа Кишинева урегулировать проблему долгов за топливо. Российская сторона оценивает задолженность на уровне 709 миллионов долларов. На фоне кризиса Молдавия и Приднестровье объявили режим чрезвычайного положения и ввели жесткие меры экономии.

По мнению экономистов, действия властей Гагаузии призваны минимизировать социальные последствия кризиса, который продолжает углубляться на фоне энергетического дефицита.

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