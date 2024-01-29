В приемном отделении шатурской больницы открыли рентген-кабинет после капитальной реконструкции

Общество
пресс-служба администрации г.о. Шатура

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Шатура]

Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» и поддержке губернатора Подмосковья Андрея Юрьевича Воробьева здесь заменен рентген-аппарат.

Вместо устаревшего аналогового установлен цифровой «Дуограф». Его функционал значительно шире. Можно проводить новые виды исследований, например - линейную томографию.

Для пациента тоже много плюсов: доза облучения таким оборудованием значительно ниже, время процедуры - короче. Результат исследования - цифровой снимок, который можно моментально отправить на компьютер лечащему врачу, даже в другой город, или записать на любой носитель.

Глава округа Алексей Артюхин проверил и оценил качество выполненного ремонта:

«В помещении стало просторней и светлее. Персонал доволен новой медтехникой, ведь это в конечном итоге скажется на эффективности и скорости их работы».

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