В пригороде Новосибирска на пенсионерку наехал электропоезд

Как сообщает издание «Vse42.ru» , это случилось во вторник вечером, 11 июля, недалеко от станции «Береговая». К счастью, 74-летней женщине удалось выжить.

По предварительным данным, пенсионерка была в гостях, а когда она уже собралась домой, то решила, что сможет без проблем перейти железную дорогу в том месте, которое для этого не предназначено.

Однако, на путях в это время уже ехала электричка. Пожилая женщина предполагала, что сумеет быстро перейти дорогу. Но, как бы ни старался машинист экстренно затормозить, все же он сбил пенсионерку. Сейчас она с травмами находится в больнице.

Придя в сознание, женщина рассказала, что испугалась высокой скорости подъезжающего поезда, из-за чего упала в обморок. Об этом также сообщило УТ МВД России по СФО.