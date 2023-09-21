В Прикамье из-за ДТП пострадали три человека и погиб ребенок

Пострадавшие же отделались ушибами и ссадинами. Им назначили амбулаторное лечение, о чем пишет ТАСС .

Судя по предварительным данным, мужчина, сидевший за рулем ВАЗа, находился в состоянии алкогольного опьянения. Он не справился с управлением автомобиля и съехал в кювет. Известно, что при нем не было водительских прав.

В итоге, сам автомобиль с пассажирами опрокинулся. Пострадали трое человек: двадцатишестилетняя женщина, а также малолетние дети. Как сообщается, еще один ребенок в возрасте двух лет погиб. На данный момент полицейские сотрудники работают над выяснением всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия.

А пока они не установлены, важно в очередной раз напомнить о ПДД. Подобные случаи напоминают о том, как опасно садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения. Это может привести к самым разным последствиям, а в худшем случае и унести чужие жизни.