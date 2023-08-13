В Приморье из-за наводнения тигры начали выходить из леса к людям

Тигры за последние несколько дней стали все чаще встречаться в людных местах в Приморском крае. Как пишет «Московский комсомолец Владивосток», причиной тому стало сильно наводнение в регионе. Большая вода напугала кошек.

Отмечается, что хищники в довольно большом количестве замечены в Надежденском и Уссурийском районах края. Пока тигры ведут себя довольно спокойно. обходится без нападений на человека или домашнюю скотину.

«Тигры и медведи все чаще встречаются на дорогах Приморья. Если раньше к людям их тянула нехватка еды, то сейчас наводнение заставляет выходить из леса. Пока нападений не зафиксировано, но люди боятся, что звери могут неожиданно выскочить на дорогу и броситься к машине», — сообщило издание.

На Приморье обрушились сильные ливни, в результате чего подтопленными продолжают оставаться не менее 16 краевых муниципалитетов. Спасатели МЧС пытаются большими силами справиться с последствиями разуула стихии.