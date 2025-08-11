В Приморье нетрезвый водитель врезался в иномарку и погубил пассажира

В Приморье на трассе «Уссури» пьяные водители устроили ДТП — один человек погиб, четверо в больнице. Об этом сообщает РИА Новости , ссылаясь на краевое УМВД РФ.

Авария случилась под Лесозаводском: водитель Nissan Juke не рассчитал дистанцию и врезался в Toyota Prius. Оба автомобиля слетели в кюветы и перевернулись.

За рулем Nissan сидел мужчина без прав и в состоянии алкогольного опьянения. В Prius находились водитель и еще двое человек — все получили травмы. Сидевший в Nissan пассажир не выжил. Медики констатировали его смерть на месте.

