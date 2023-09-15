В Приморье около 40 тысяч га сельхозземель пострадали от летних паводков

Стало известно о возросшей площади сельхозземель, пострадавших в результате летних паводков в Приморском крае. Новостью об этом поделились в RT .

Согласно информации с сайта, который принадлежит региональному правительству, сильные дожди и тайфуны привели к гибели порядка 40 000 га сельских угодий. В сообщении также уточняется тот факт, что стихия принесла наибольший урон не только кукурузе и ранним зерновым культурам, но и посевам сои с овощами.

Паводки, возникающие по разным причинам, в том числе из-за обильных дождей, могут представлять довольно серьезную опасность. Речь идет не только о подтоплении домов, затруднении передвижения и т.п. Также поднятие уровня воды может спровоцировать вытеснение воздуха из почвы. А это уже негативно влияет на урожайность.