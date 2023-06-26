В Приморье перед судом предстанет мужчина за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью

В Приморском крае мужчина поджег своего соседа и ранил стрелой женщину. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», сообщает vostokmedia.com .

Следственный комитет Приморья отметил, что происшествие случилось на улице Рябова. Мужчина на протяжении длительного времени конфликтовал со своими соседями, которые постоянно жаловались на нерациональное использование электричества.

В один из моментов между обвиняемым, соседом и председателем СНТ ссора вылилась в страшную трагедию. Местный житель облил оппонента содержимым баллона и поджёг его. В результате инцидента сосед получил серьезные ожоги.

После поджога подозреваемый выстрелил в женщину. Мужчина попал ей стрелой в шею.

Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места трагедии. Сейчас идет работа со свидетелями, у них берут показания. Сам обвиняемый также получил ожоги, в связи с чем на данный момент находится в больнице.