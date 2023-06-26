В Приморье перед судом предстанет мужчина за покушение на убийство, совершенное с особой жестокостью
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В Приморском крае мужчина поджег своего соседа и ранил стрелой женщину. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство в отношении двух лиц, совершенное с особой жестокостью, общеопасным способом», сообщает vostokmedia.com.
Следственный комитет Приморья отметил, что происшествие случилось на улице Рябова. Мужчина на протяжении длительного времени конфликтовал со своими соседями, которые постоянно жаловались на нерациональное использование электричества.
В один из моментов между обвиняемым, соседом и председателем СНТ ссора вылилась в страшную трагедию. Местный житель облил оппонента содержимым баллона и поджёг его. В результате инцидента сосед получил серьезные ожоги.
После поджога подозреваемый выстрелил в женщину. Мужчина попал ей стрелой в шею.
Сотрудники Следственного комитета провели осмотр места трагедии. Сейчас идет работа со свидетелями, у них берут показания. Сам обвиняемый также получил ожоги, в связи с чем на данный момент находится в больнице.