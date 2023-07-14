В Приморье подросток порезал ножом двум сверстников и сбежал из спецшколы

Инцидент произошел в городе Уссурийск Приморского края в четверг, 13 июля. Как проинформировали в региональном Следственном управлении СК РФ, все началось с конфликта на почве личной неприязни между подростками.

В ходе словестного выяснения отношений, один из подростков не нашел подходящих контраргументов и схватился за нож. Нанеся серию проникающих ранений двоим товарищам по спецшколе, парень сбежал куда глаза глядят.

«Один подросток нанес удар ножом в область живота другого, причинив тяжкий вред здоровью», — говорится в сообщении СУСК по Приморскому краю в соцсетях.

В настоящее время 16-летний воспитанник спецшколы задержан силами правопорядка. Следствием устанавливаются степень вины каждого из участников конфликта, а также все обстоятельства произошедшего.