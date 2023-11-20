В Приморье спасатели вызволили рыбаков из снежного плена

Спасатели МЧС вызволили из снежного плена трех рыбаков в Красноармейском районе Приморья, сообщили в региональном главке ведомства.

Трое мужчин отправились на рыбалку, но до места не добрались. Автомобиль занесло на обледеневшей дороге и выбросило в кювет в районе речки Ороченка. Рыбаки разбили палаточный лагерь, позже двое из них добрались пешком до охотничьего зимовья в 15 км от места происшествия, чтобы вызвать помощь.

Спасатели незамедлительно выдвинулись на помощь рыбакам, несмотря на сложные погодные условия. По словам спасателя Олега Кульбицкого, им пришлось «буквально пропиливать себе путь» сквозь снежные завалы.

Автомобиль вытащили из кювета. Рыбаков доставили в ближайший поселок, никто из них не пострадал.